Пушилин сообщил о семи пострадавших во вторник в результате атак ВСУ

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Семеро мирных жителей пострадали в результате атак беспилотников по территории Донецкой Народной Республики во вторник, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Семь мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВСУ", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном во вторник его пресс-службой.

Он уточнил, что за указанный период в результате ударов беспилотников также "повреждены четыре домостроения, шесть объектов гражданской инфраструктуры, пять грузовых автомобилей в Донецке, Енакиево, Горловке, Амвросиевском, Волновахском, Володарском, Старобешевском муниципальных округах".