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Подлодка ТОФ прибыла во Владивосток после длительного похода

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Дизель-электрическая подводная лодка "Магадан" Тихоокеанского флота (ТОФ) вернулась в пункт базирования во Владивостоке после продолжительного выполнения задач в море, сообщает в среду пресс-служба ТОФ.

"Экипаж подлодки "Магадан" вышел из пункта базирования в декабре 2025 года. Корабль выполнял задачи в море, осуществлял боевое дежурство в зоне ответственности ТОФ, пополнял запасы в пунктах базирования кораблей флота. Завершающим этапом длительного похода стало выполнение задач боевой службы, в ходе которой экипаж "Магадана" провел в море более 40 суток", - говорится в сообщении.

После краткосрочного отдыха экипаж подводной лодки приступит к плановой боевой учёбе.

Для ТОФ "Магадан" является третьей по счету дизель-электрической подводной лодкой проекта 636.3, способной нести на вооружении высокоточные крылатые ракеты "Калибр". Подлодки этого проекта отличаются оптимальным сочетанием акустической скрытности и дальности обнаружения целей, мощным торпедным и ракетным вооружением.

В состав Тихоокеанского флота подводная лодка "Магадан" была принята в октябре 2021 года в Санкт-Петербурге. На главную базу во Владивостоке подводная лодка прибыла в октябре 2022 года, преодолев Северный морской путь.

Владивосток ТОФ
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