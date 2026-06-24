Около трех десятков БПЛА ликвидированы в Ростовской области

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о нейтрализации порядка трех десятков украинских дронов в двух городах и пяти районах региона в течение ночи.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область около трех десятков БПЛА уничтожены в городах Гуково и Каменске-Шахтинском, а также в пяти районах области: Боковском, Миллеровском, Родионово-Несветайском, Чертковском и Шолоховском", - написал он в своем канале в Мах.