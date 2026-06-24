Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,1%

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в среду консолидируется при смешанной динамике blue chips в ожидании свежих драйверов после коррекционного роста накануне за счет закрытия коротких позиций игроками в условиях общей перепроданности бумаг.

Cдерживающими факторами для покупателей остаются негативная сырьевая конъюнктура, риски новых западных антироссийских санкций и опасения паузы в смягчении ДКП Банка России.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2333,19 пункта (-0,1%). Из индексных акций лидируют в снижении бумаги "Интер РАО" (-1%), "Полюса" (-0,8%), "Хэдхантера" (-0,8%), но подросли акции "Группы компаний ПИК" (+1,5%), "ФосАгро" (+1,1%), "МТС" (+1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 24 июня, составляет 74,62 руб. (+85,5 копейки).

Подешевели также акции "Татнефти" (-0,6%), "НЛМК" (-0,5%), "Норникеля" (-0,3%), "ВК" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), "ММК" (-0,2%), "Т-Технологии" (-0,2%), "Роснефти" (-0,1%), Сбербанка (-0,1% и -0,3% "префы"), ВТБ (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+0,9%), "Северстали" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,4% и +0,1% "префы"), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Русала" (+0,3%), "ИКС 5" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Московской биржи" (+0,1%).

Госдума РФ на заседании в среду планирует рассмотреть подготовленные правительством поправки в Налоговый кодекс для стимулирования обеспечения внутреннего рынка топлива, поправки включают две ключевые новации, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом документа.

По словам собеседника агентства, правительство предлагает ввести вычет акциза на прямогонный бензин при производстве автобензина смешением, а демпфер для импортного бензина из ЕАЭС предлагается выплачивать с коэффициентом 0,9 с 1 июня.

В США накануне индексы акций снизились на 0,1-2,2% во главе с Nasdaq вслед за котировками акций чипмейкеров.

Возросшие ожидания повышения ставок в США оказывают давление на акции ИТ-компаний, поскольку представители этого сектора активно привлекают заемные средства для финансирования масштабных расходов на развитие ИИ-инфраструктуры и другие проекты.

Трейдеры не исключают по крайней мере одного подъема базовой ставки Федеральной резервной системой в этом году после недавнего заседания американского ЦБ, показавшего его "ястребиный" настрой.

Регулятор сохранил ставку в диапазоне 3,5-3,75% на прошлой неделе. При этом руководители ФРС существенно повысили прогноз инфляции в США на текущий год - до 3,6% с ожидавшихся в марте 2,7%, а dot plot показал, что половина из них ждет повышения ставки как минимум один раз (на 25 б.п.) до конца текущего года.

В Азии утром в среду наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,2%, австралийский ASX подрос на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng топчется на уровне вторника), стабилизировались американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,2%).