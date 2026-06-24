За ночь российские военные ликвидировали 323 беспилотника ВСУ

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Российские военные в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 323 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны РФ в среду.

По данным министерства, БПЛА уничтожены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской и Тульской областями.

В ведомстве уточняется, что также БПЛА нейтрализованы над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.