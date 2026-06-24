Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 200 тыс. га
Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Более 200 тыс. га леса горит в Красноярском крае, сообщает в среду региональный лесопожарный центр.
"По оперативной информации на 10:30 (06:30 мск) 24 июня, на территории края действуют 93 лесных пожара на общей площади 208,2 тыс. га", - говорится в сообщении.
Очаги возгораний действуют в Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском, Эвенкийском, Большемуртинско-Сухобузимском, Мотыгинском, Таймырском и Долгано-Ненецком округах.
Согласно сообщению, угрозы населенным пунктам края нет.
В регионе с 10 июня действует режим ЧС в лесах. Их посещение ограничено, запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы.
С начала вспышки грозовых пожаров в крае ликвидировали более 180 очагов возгораний.
Помимо сотрудников авиационной и наземной служб Красноярского лесопожарного центра, в регион стянуты межрегиональные силы федеральной Авиалесоохраны, команды из Бурятии, Забайкальского края, Свердловской, Тюменской и Иркутской областей, Якутии и Карелии. Помощь оказывают арендаторы лесных участков.
Для авиапатрулирования, доставки сил и средств задействуют самолеты и вертолеты. Также для мониторинга ситуации в лесах и на кромках действующих пожаров увеличили флот беспилотников. Они помогают координировать перемещение сил и средств.
Пожары действуют в удаленной и труднодоступной местности, куда лесопожарные группы доставляют авиацией и катерами.
Специалисты вручную прокладывают минерализованные полосы, разбирают завалы и сухостой.
Большинство возгораний зарегистрировано на севере края, где из-за жары, отсутствия осадков и высокой грозовой активности сохраняется высокий класс пожарной опасности.
В Енисейском округе трудно поддаются тушению шелкопрядники - лесные массивы из сухостойных деревьев, которые были поражены сибирским шелкопрядом.