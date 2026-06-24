Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 200 тыс. га

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Более 200 тыс. га леса горит в Красноярском крае, сообщает в среду региональный лесопожарный центр.

"По оперативной информации на 10:30 (06:30 мск) 24 июня, на территории края действуют 93 лесных пожара на общей площади 208,2 тыс. га", - говорится в сообщении.

Очаги возгораний действуют в Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском, Эвенкийском, Большемуртинско-Сухобузимском, Мотыгинском, Таймырском и Долгано-Ненецком округах.

Согласно сообщению, угрозы населенным пунктам края нет.

В регионе с 10 июня действует режим ЧС в лесах. Их посещение ограничено, запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы.

С начала вспышки грозовых пожаров в крае ликвидировали более 180 очагов возгораний.

Помимо сотрудников авиационной и наземной служб Красноярского лесопожарного центра, в регион стянуты межрегиональные силы федеральной Авиалесоохраны, команды из Бурятии, Забайкальского края, Свердловской, Тюменской и Иркутской областей, Якутии и Карелии. Помощь оказывают арендаторы лесных участков.

Для авиапатрулирования, доставки сил и средств задействуют самолеты и вертолеты. Также для мониторинга ситуации в лесах и на кромках действующих пожаров увеличили флот беспилотников. Они помогают координировать перемещение сил и средств.

Пожары действуют в удаленной и труднодоступной местности, куда лесопожарные группы доставляют авиацией и катерами.

Специалисты вручную прокладывают минерализованные полосы, разбирают завалы и сухостой.

Большинство возгораний зарегистрировано на севере края, где из-за жары, отсутствия осадков и высокой грозовой активности сохраняется высокий класс пожарной опасности.

В Енисейском округе трудно поддаются тушению шелкопрядники - лесные массивы из сухостойных деревьев, которые были поражены сибирским шелкопрядом.