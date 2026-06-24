В Воронежской области за ночь ликвидирован 21 беспилотник

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении 21 БПЛА над десятью районами области, предварительно, пострадавших нет.

"Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над 10 районами Воронежской области был обнаружен и уничтожен 21 беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал он в своем канале в Мах.

По данным главы региона, в одном из районов вследствие падения обломков БПЛА повреждены остекление частного дома и крыша гаража.