Производство безалкогольного пива в России выросло на 28% за год

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Безалкогольное пиво, спрос на которое в последнее время растет, может стать одним из драйверов укрепления экономики пивоваренной отрасли, считает исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП) Вячеслав Мамонтов.

"Одним из источников развития индустрии можно назвать производство безалкогольного пива. Эта категория сейчас занимает порядка 3% в объеме производства. Это немного, если учесть, что общемировой показатель составляет 10-15%. Но она растет. В прошлом году производство увеличилось на 28%, такие данные ранее приводил Минсельхоз", - заявил Мамонтов журналистам в кулуарах Недели российского ритейла.

По его словам, спрос на безалкогольное пиво в последнее время заметно растет, что дает возможность развивать этот сегмент рынка. "Если, конечно, не будет ограничений в части акцизов", - добавил он.

Мамонтов уточнил, что безалкогольное пиво включено в перечень подакцизной продукции, но размер акциза на него нулевой. "Нас это устраивает. Но попытки рассмотреть возможность введения реального акциза на это пиво были", - сказал он.

О популярности этого продукта говорит и тот факт, что "даже небольшие производители включают в свою линейку безалкогольное пиво". "И есть небольшой пивоваренный завод, который специализируется только на безалкогольном пиве", - сообщил глава ассоциации.

В числе других драйверов укрепления экономики отрасли Мамонтов назвал развитие пивного туризма и увеличение производства пива именно российских брендов.

Глава ассоциации заявил, что все эти направления важны, поскольку в целом пивоваренная отрасль РФ находится под давлением растущих акцизов. "Увеличение акциза из года в год на значительные проценты, по сути, не дает возможности расти", - сказал он, отметив, что это в том числе связано с общеэкономической ситуацией, а также с тем, что в РФ все еще преобладает северный тип потребления алкоголя, при котором больше пьют крепких напитков.

"В 2007 году производство пива составляло около 1,1 млрд декалитров, на сегодня это порядка 700-800 млн декалитров в год. Мы потеряли колоссальные объемы", - сказал он.

"Нам необходима взвешенная регуляторика. Мы обсуждаем с органами власти все изменения и инициативы, но в этом направлении надо двигаться более эффективно", - подчеркнул Мамонтов.