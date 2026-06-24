Аэропорты Оренбурга и Орска возобновили прием и отправку рейсов

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Аэропорты Оренбурга и Орска вернулись к штатной работе после снятия временных ограничений, сообщает Росавиация в среду.

"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Эти меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил, что несколько беспилотников были нейтрализованы над промышленным предприятием в областном центре. Информация о пострадавших не поступала.