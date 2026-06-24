"Интерфакс" опубликовал Национальный рейтинг университетов-2026

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Группа "Интерфакс" представила XVII ежегодный Национальный рейтинг университетов (НРУ) 2026 года.

В ТОП-10 лучших университетов России вошли: МГУ имени М.В. Ломоносова, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), НИУ "Высшая школа экономики", Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Национальный исследовательский Томский государственный университет, Университет ИТМО, Казанский (Приволжский) федеральный университет, РУДН имени Патриса Лумумбы.

Во втором десятке НРУ-2026 Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, НИТУ "МИСИС", Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Южный федеральный университет, РАНХиГС (Президентская академия), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Сибирский федеральный университет, Дальневосточный федеральный университет, Первый Московский государственный медуниверситет имени И.М. Сеченова.

В методику НРУ-2026 внесены несколько количественных и качественных дополнений. Деятельность университетов оценивалась по шести параметрам: Образование, Исследования, Социальная среда, Сотрудничество, Инновации и предпринимательство, Бренд.

Так, в частности, в параметрическом рейтинге "Образование" применены данные "СПАРК-Интерфакс" для оценки "полезности" предприятий и организаций, с которыми заключены соглашения об организации практики и целевой подготовке студентов с тем, чтобы минимизировать формальный подход к организации практики.

В параметрическом рейтинге "Сотрудничество" начат анализ программ стратегического развития (ПСР) вузов с привлечением данных "СПАРК-Интерфакс". В этом рейтинге учитывалось взаимодействие с высокотехнологичным бизнесом и исследовательскими организациями, чтобы не только отследить траектории вузов в программе Приоритет-2030 и других программах развития, но и оценить вклад вуза в развитие региональной экономики и достижение технологического суверенитета.

В параметрическом рейтинге "Инновации и Предпринимательство" расширены данные о селекции "бизнес-элиты" в вузе: обрабатываются данные об основателях компаний и топ-менеджерах компаний - выпускников вуза в период 1980-2020. На собранных материалах организуется оценка реализации вузами программы "Стартап как диплом".

В результате, картина распределений вузов в сводном и параметрических рейтингах заметно изменилась.

Верхняя часть списка-2026 по-прежнему занята сильнейшими университетами страны - классическими и техническими/технологическими. Все федеральные и почти все национальные исследовательские университеты представлены в Топ-100 сводного рейтинга.

Вместе с тем, наблюдаются перемещения в пределах нескольких позиций по сравнению с НРУ-2025. Значительно прибавили Уфимский университет науки и технологий, Уфимский государственный нефтяной технический университет и Высшая школа нефти (Альметьевск, Республика Татарстан).

Сразу несколько медицинских университетов вошли в первую сотню сводного рейтинга: особо можно отметить ПИМУ, СПбГПМУ, БашГМУ, КГМУ, не говоря о сильнейших медвузах страны - таких как Сеченовский и Пироговский университеты, СЗГМУ, Первый СПбГМУ, СибГМУ.

Составители рейтинга также обращают внимание на аграрные вузы. Агроуниверситеты (учредителями которых выступают и Минсельхоз, и Минобразования) демонстрируют наиболее активное участие в рейтинговом исследовании. Начата оценка двух аграрных вузов новых территорий - Донецкой аграрной академии и Луганского аграрного университета.

В рамках проекта НРУ-2026 проведена оценка деятельности 395 университетов России. В рейтинг включены все статусные университеты страны: 29 национальных исследовательских университетов, 10 федеральных, 33 опорных, а также 133 университета, участвующих в программе "Приоритет 2030". Кроме того, оценена деятельность 27 негосударственных вузов.

Оценка проводилась на основании обработки данных анкет, представленных университетами, доступных публичных данных, размещаемых учебными заведениями на своих сайтах, публичных данных информационных ресурсов Министерства науки и высшего образования РФ, а также информации из информационно-аналитических систем "СПАРК-Интерфакс" и "СКАН-Интерфакс".