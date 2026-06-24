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Два человека погибли в результате атаки БПЛА в Нижегородской области

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Атака беспилотников отражается в Нижегородской области, есть погибшие, поврежден промышленный объект, сообщил в среду губернатор региона Глеб Никитин.

"С ночи отражается атака БПЛА на территорию Нижегородской области, силы ПВО уничтожили 23 беспилотника. По предварительной информации, повреждения от обломков получил один промышленный объект, несколько автомобилей и жилых домов", - написал глава региона в своем канале в мессенджере Мах.

По его информации, в результате атаки погибли два человека, еще двое находятся в больнице.

Он отметил, что пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая помощь.

"Критических повреждений промышленной инфраструктуры нет. Прошу сохранять спокойствие. Оперативные службы работают на месте, осуществляют ликвидацию последствий инцидентов", - сообщил Никитин, добавив, что "силы ПВО продолжают защищать небо над регионом".

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев уточнил, что два человека погибли в результате возгорания дома. "Ещё двое мужчин доставлены в больницу. По предварительной информации, их жизням ничего не угрожает", - написал он в своем канале в Мах.

Зафиксированы локальные повреждения жилой и промышленной инфраструктуры, которые оценивают эксперты.

Глеб Никитин Нижегородская область
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