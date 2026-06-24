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Налоговый вычет по НДФЛ распространят на биржевые ЗПИФы

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Инвестиционный налоговый вычет по НДФЛ при продаже паев после более чем трех лет владения предлагается распространить на закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы), чьи паи обращаются на бирже. Это следует из поправок в Налоговый кодекс (НК), которые Госдума планирует рассмотреть во втором и третьем чтениях в среду.

Норма предложена группой депутатов и одобрена думским комитетом по бюджету и налогам накануне вечером.

Согласно действующему законодательству (ст. 219.1 НК), при владении паями открытых ПИФов более трех лет инвестор имеет право на освобождение от уплаты НДФЛ с дохода, полученного от их продажи. Максимальный размер вычета составляет 3 млн рублей за каждый год владения. Депутаты предлагают убрать слово "открытый" из текста статьи, в результате чего после вступления поправки в силу право на вычет смогут получить владельцы паев ЗПИФов.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования, а его положения будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.

Госдума
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