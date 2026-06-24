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Силы ПВО сбили 70 украинских дронов над Севастополем

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Силы ПВО отразили две атаки ВСУ на Севастополь, пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в среду.

"Наши военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы минувшей ночью и этим утром отразили 2 атаки ВСУ. Сбито 70 БПЛА. Пострадали два человека: у одного мужчины осколочные ранения ноги, у второго баротравма уха", - написал Развожаев в своем канале в мессенджере Max.

По его словам, зафиксированы точечные повреждения в многоквартирных домах - разбиты стекла окон и повреждены балконы. В одну из многоэтажек попали части сбитого дрона, загорелся приемник газового котла, огонь быстро локализовали.

Кроме того, зафиксированы повреждения семи частных домов (локальные возгорания, повреждены кровли, фасады). Также отмечено шесть возгораний травы.

В ночь на среду губернатор сообщал, что в результате атаки на энергоинфраструктуру город остался временно обесточен. Детские сады переведены на особый режим, троллейбусы выходить на маршруты утром не будут. В городе за ночь несколько раз объявляли воздушную тревогу.

Михаил Развожаев Севастополь
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