Вылет 26 рейсов задерживается в аэропорту Сочи из-за вводившихся ограничений

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Вылет 26 рейсов задерживается в международном аэропорту Сочи в связи с ограничениями, которые вводились в среду для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Согласно онлайн-табло аэропорта, по данным на 9:00 на вылет задерживаются рейсы авиакомпаний "Победа", "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", "Россия" следованием в аэропорты московского авиаузла.

Кроме того, задержан вылет рейсов авиакомпаний "Россия" в Пермь, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань и Самару; "Северный ветер" в Омск, Казань, Иваново, Нижний Новгород, Кемерово, Нижневартовск; "Икар" в Сыктывкар и Самару; "ЮТэйр" в Уфу; "Уральские авиалинии" в Душанбе; S7 в Новосибирск.

Как сообщалось, ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов были введены в аэропорту Сочи ранним утром в среду и действовали чуть более двух часов.

Аэропорт Сочи входит в группу "Аэродинамика".