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Электроснабжение Севастополя частично восстановлено

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Электроснабжение Севастополя частично восстановлено, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в среду.

"Шаг за шагом мы возвращаем электричество в районы города. К этому часу свет уже есть в следующих населенных пунктах и районах: Инкерман и Северная сторона; Кача, Орловка и Андреевка; Орлиное и Севастопольская зона ЮБК (южного берега Крыма - ИФ)", - написал Развожаев в своем канале в Max.

В ближайшее время планируется восстановить электроснабжение улиц Хрусталева и Восставших, Сахарную головку.

"Сложнее всего ситуация в Ленинском и Гагаринском районах - электричества не будет до вечера, специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить подачу энергии", - добавил Развожаев.

По его словам, на энергообъектах введен особый режим.

Ранее Развожаев сообщил, что в ночь на среду город был временно обесточен в результате атаки на энергоинфраструктуру. В городе за ночь несколько раз объявляли воздушную тревогу, сбито 70 украинских БПЛА, пострадали два человека.

Севастополь Крым
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