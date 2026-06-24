Поиск

За два месяца задержаны 128 нелегальных "оружейников" в 53 регионах РФ

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в апреле и мае 128 человек, причастных к незаконному обороту оружия в 53 субъектах РФ, прекращена работа 45 подпольных мастерских по переделке оружия.

"В апреле - мае 2026 года в 53 субъектах страны проведены оперативно-разыскные мероприятия, в результате которых из незаконного оборота изъято 301 единица огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Задержаны 128 нелегальных оружейников", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы в среду.

Из незаконного оборота изъяты четыре пулемета, 15 гранатометов, две штурмовые винтовки, 37 автоматов, 140 пистолетов и револьверов, 124 винтовки, карабина и ружья.

Кроме того, обнаружены 788 гранат, более 111 кг взрывчатых веществ (тротил, порох) и более 189 тыс. патронов различного калибра.

"Прекращена деятельность 45 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", - добавили в ЦОС.

ФСБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Электроснабжение нарушено на востоке и юго-востоке Крыма

Песков заявил, что руководство Украины должно быть привлечено к ответственности

За два месяца задержаны 128 нелегальных "оружейников" в 53 регионах РФ

В Кремле заявили, что вопрос переноса выборов в Госдуму не обсуждается

 В Кремле заявили, что вопрос переноса выборов в Госдуму не обсуждается

"Примаковские чтения": зерна надежды на Ближнем Востоке

В ЕГЭ по обществознанию будут внесены изменения через два года

 В ЕГЭ по обществознанию будут внесены изменения через два года

Налоговый вычет по НДФЛ распространят на биржевые ЗПИФы

Два человека погибли в результате атаки БПЛА в Нижегородской области

"Интерфакс" опубликовал Национальный рейтинг университетов-2026

Электроснабжение нарушено на западе и севере Крыма
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2811 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10075 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов