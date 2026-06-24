За два месяца задержаны 128 нелегальных "оружейников" в 53 регионах РФ

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в апреле и мае 128 человек, причастных к незаконному обороту оружия в 53 субъектах РФ, прекращена работа 45 подпольных мастерских по переделке оружия.

"В апреле - мае 2026 года в 53 субъектах страны проведены оперативно-разыскные мероприятия, в результате которых из незаконного оборота изъято 301 единица огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Задержаны 128 нелегальных оружейников", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы в среду.

Из незаконного оборота изъяты четыре пулемета, 15 гранатометов, две штурмовые винтовки, 37 автоматов, 140 пистолетов и револьверов, 124 винтовки, карабина и ружья.

Кроме того, обнаружены 788 гранат, более 111 кг взрывчатых веществ (тротил, порох) и более 189 тыс. патронов различного калибра.

"Прекращена деятельность 45 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", - добавили в ЦОС.