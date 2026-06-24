В Кремле прогнозируют необратимые негативные последствия для Киева в связи с ситуацией на фронтах

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Ситуация на фронтах ухудшается для Киева каждый день, в какое-то время наступят необратимые последствия для Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что украинская сторона пытается на это огрызаться.

"Ситуация на фронтах такова, что она ухудшается изо дня в день для киевского режима. Динамика очевидна. Наши военные продвигаются по всему фронту и в определенное время наступят необратимые процессы для киевского режима. Поэтому киевский режим огрызается, огрызается как может", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, на что рассчитывает Владимир Зеленский, фактически предпринимая попытки изолировать Крым, создать что-то в виде блокады и какие могут быть ответные шаги России.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что киевский режим огрызается в силу своей уже очевидной нацистской натуры ударами по объектам гражданской инфраструктуры.

"Президент сказал, что вполне возможно это все минимизировать и нужно минимизировать. Это задача наших военных, задача других ведомств, которой они занимаются в круглосуточном режиме", - напомнил Песков о словах президента РФ, сказанных им накануне на совещании с правительством.