Песков заявил, что руководство Украины должно быть привлечено к ответственности

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Киевский режим должен быть привлечен к юридической ответственности, все преступления документируются, и этого никто не забудет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это нужно сделать. Это нужно сделать, потому что преступления налицо. Они четко документируются, архивируются", - сказал Песков, отвечая на вопрос о перспективах привлечения к юридической ответственности руководства Украины.

Он добавил: "Это все на повестке дня, этого никто не забудет".