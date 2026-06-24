Аэропорты Краснодара и Геленджика могут скорректировать расписание из-за ограничений

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Аэропорты Краснодара ("Пашковский") и Геленджика могут скорректировать расписание рейсов в связи с временными ограничениями на полеты в ряде районов Краснодарского края, сообщает Росавиация в своем канале в Мах.

"Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Геленджика и Краснодара", - говорится в сообщении.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Как сообщалось, в среду временные ограничения на прием и выпуск самолетов второй раз за сутки введены в аэропорту Геленджика. Из аэропорта Сочи, работа которого ранее также была ограничена, задерживается вылет 26 рейсов.