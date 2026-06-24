Военные РФ нанесли удар по украинской газораспределительной подстанции в Запорожской области

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие ударом беспилотника "Герань" нанесли удар по газораспределительной подстанции в районе населенного пункта Люцерна в Запорожской области, заявили в Минобороны России в среду.

"Успешное уничтожение цели подтверждается средствами объективного контроля в режиме реального времени", - говорится в сообщении.

"ВС РФ продолжают поражать объекты, которые обеспечивают энергией предприятия, обслуживающие ВПК", - заявили в Минобороны РФ.

Военное ведомство опубликовало кадры удара поражения газораспределительной подстанции в Запорожской области.