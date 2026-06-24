В ЦИК поступили заявки 33 регионов РФ об онлайн-голосовании на сентябрьских выборах

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В Центризбирком России поступили заявки на проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на предстоящих выборах депутатов в Госдуму и совмещенных выборах от 33 регионов РФ, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

"В рамках текущей избирательной кампании в ЦИК поступили заявки на применение ДЭГ от 33 избирательных комиссий: на федеральной платформе 32 региона и Москва, (где) ДЭГ осуществляется на московской системе", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

По ее словам, планируемый масштаб ДЭГ превышает его применение в ходе прошедших избирательных кампаний.

В текущем году, по словам Памфиловой, действовало ограничение: ЦИК решил одобрить заявки тех регионов, у кого уже есть опыт проведения ДЭГ в прежних кампаниях.

"В результате 32 региона - все эти регионы имеют опыт проведения ДЭГ ранее, и плюс Москва, у которой этого опыта больше, чем достаточно", - отметила глава ЦИК.

Памфилова добавила, что ДЭГ на предстоящих выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах пройдет с 18 сентября по 20 сентября.

"ДЭГ проводится одновременно с голосованием на избирательных участках с 8 часов по местному времени 18 сентября до 20:00 20 сентября. То есть 18, 19 и 20 (сентября), три дня", - сказала она.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней подряд - с 18 по 20 сентября; соответствующее решение ранее принято членами ЦИК на заседании комиссии.

С 16 июня начались избирательные действия по подготовке и проведению выборов депутатов Госдумы девятого созыва; указом президента РФ был дан старт избирательной кампании, сообщила ранее Памфилова.

В единый день голосования в сентябре 2026 года, помимо выборов в Госдуму девятого созыва, планируется провести более 2 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей.

Прямые выборы высших должностных лиц в ЕДГ-2026 запланированы в восьми регионах России; в трех субъектах глав выберут законодательные органы, сообщала Памфилова.