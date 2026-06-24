Поиск

В ЦИК поступили заявки 33 регионов РФ об онлайн-голосовании на сентябрьских выборах

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В Центризбирком России поступили заявки на проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на предстоящих выборах депутатов в Госдуму и совмещенных выборах от 33 регионов РФ, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

"В рамках текущей избирательной кампании в ЦИК поступили заявки на применение ДЭГ от 33 избирательных комиссий: на федеральной платформе 32 региона и Москва, (где) ДЭГ осуществляется на московской системе", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

По ее словам, планируемый масштаб ДЭГ превышает его применение в ходе прошедших избирательных кампаний.

В текущем году, по словам Памфиловой, действовало ограничение: ЦИК решил одобрить заявки тех регионов, у кого уже есть опыт проведения ДЭГ в прежних кампаниях.

В РоссииВ Кремле заявили, что вопрос переноса выборов в Госдуму не обсуждаетсяВ Кремле заявили, что вопрос переноса выборов в Госдуму не обсуждаетсяЧитать подробнее

"В результате 32 региона - все эти регионы имеют опыт проведения ДЭГ ранее, и плюс Москва, у которой этого опыта больше, чем достаточно", - отметила глава ЦИК.

Памфилова добавила, что ДЭГ на предстоящих выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах пройдет с 18 сентября по 20 сентября.

"ДЭГ проводится одновременно с голосованием на избирательных участках с 8 часов по местному времени 18 сентября до 20:00 20 сентября. То есть 18, 19 и 20 (сентября), три дня", - сказала она.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней подряд - с 18 по 20 сентября; соответствующее решение ранее принято членами ЦИК на заседании комиссии.

С 16 июня начались избирательные действия по подготовке и проведению выборов депутатов Госдумы девятого созыва; указом президента РФ был дан старт избирательной кампании, сообщила ранее Памфилова.

В единый день голосования в сентябре 2026 года, помимо выборов в Госдуму девятого созыва, планируется провести более 2 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей.

Прямые выборы высших должностных лиц в ЕДГ-2026 запланированы в восьми регионах России; в трех субъектах глав выберут законодательные органы, сообщала Памфилова.

ЦИК Элла Памфилова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дума приняла закон о корректировке НK для обеспечения поставок топлива

 Дума приняла закон о корректировке НK для обеспечения поставок топлива

Принят закон о заморозке снижения лимита выручки на упрощенной системе налогообложения для уплаты НДС до 2029 г.

 Принят закон о заморозке снижения лимита выручки на упрощенной системе налогообложения для уплаты НДС до 2029 г.

"Напитки вместе" подали иск к "АБ ИнБев Эфес Украина" почти на 3 млрд руб.

В Кремле заверили в готовности всегда помогать Белоруссии в отражении любых угроз

 В Кремле заверили в готовности всегда помогать Белоруссии в отражении любых угроз

Электроснабжение нарушено на востоке и юго-востоке Крыма

Песков заявил, что руководство Украины должно быть привлечено к ответственности

За два месяца задержаны 128 нелегальных "оружейников" в 53 регионах РФ

В Кремле заявили, что вопрос переноса выборов в Госдуму не обсуждается

 В Кремле заявили, что вопрос переноса выборов в Госдуму не обсуждается

"Примаковские чтения": зерна надежды на Ближнем Востоке

В ЕГЭ по обществознанию будут внесены изменения через два года

 В ЕГЭ по обществознанию будут внесены изменения через два года
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10080 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2811 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов