Число погибших в ДНР из-за атаки БПЛА возросло до трех

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - До трех возросло число погибших в результате удара беспилотника в Горловке Донецкой Народной Республики, еще один человек пострадал, сообщил мэр города Иван Приходько.

"По уточненной информации, количество погибших мирных жителей Горловки в результате атаки БПЛА ВСУ возросло до трех", - говорится в сообщении Приходько, распространенном в среду его пресс-службой.

Ранее в среду сообщалось, что в результате налета БПЛА на Горловку двое мирных жителей погибли, еще один пострадал.