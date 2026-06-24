Песков исключил возможность БРИКС выступить посредником в урегулировании по Украине

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - БРИКС не может стать посредником в переговорах между Россией и Украиной, так как не является организацией, но Москва признательна входящим в объединение странам за их готовность способствовать урегулированию конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"БРИКС не может играть роль посредника в переговорах России и Украины, потому что БРИКС не является организацией, как только что говорили коллеги на входе дискуссии. У БРИКС нет никаких признаков, никаких институтов, связанных с организацией: нет ни устава, ни штаб-квартиры, ни секретариата, ничего", - сказал он журналистам.

При этом, продолжил Песков, БРИКС включает в себя страны, влияние которых на международные дела трудно переоценить.

"Все эти страны декларируют готовность способствовать урегулированию вокруг Украины, и мы признательны за это", - добавил представитель Кремля.