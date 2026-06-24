Песков считает, что рано говорить о посредничестве Эрдогана на возможных переговорах РФ и Европы

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Говорить о кандидатуре президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в качестве посредника на возможных переговорах между Россией и европейскими странами преждевременно, пока нет уверенности в готовности Европы к диалогу, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Сначала нужно быть уверенными, что со стороны Европы есть желание вести диалог. Пока появились разговоры. Это позитивный сигнал. Разговоры противоречивые. Это негативный сигнал", - сказал он журналистам, комментируя по просьбе "Интерфакса" кандидатуру Эрдогана в качестве посредника на возможных переговорах между Москвой и Брюсселем.

"Будем ли мы нуждаться потом в посредниках, сейчас, наверное, вряд ли кто-то сможет спрогнозировать", - добавил представитель Кремля.