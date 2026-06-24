Кремль заявил об отсутствии договоренностей о продолжении переговоров с Украиной

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Никаких договоренностей о продолжении переговоров с Украиной пока нет, Россия неоднократно озвучивала свою готовность, это последовательная позиция президента РФ, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Нет, договоренностей никаких нет", - сказал Песков в среду журналистам.

Говоря о готовности России к переговорам, он отметил, что "это последовательная позиция российского президента".

"Он говорит об этом постоянно, он говорил об этом два года назад в МИД, где очертил основные параметры нашей позиции, необходимые для окончания войны", - добавил представитель Кремля.