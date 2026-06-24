Поиск

Россия обжалует решение суда Стамбула о праве собственности на виллу Тарабья

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Генпрокурор Александр Гуцан заявил, что Россия намерена обжаловать решение суда в Стамбуле об отказе в установлении права собственности РФ на историческую виллу Тарабья.

"Она (вилла) приобретена в XIX веке за счет российской казны исключительно для государственных нужд и более 130 лет использовалась нашей дипломатической миссией", - сказал Гуцан в ходе встречи с главой Минюста Турции Акыном Гюрлеком.

Генпрокурор РФ отметил, что в минувшем мае суд в Стамбуле отказал в удовлетворении заявления об установлении права собственности Российской Федерации на этот объект.

"В настоящее время Российская Федерация готовится к обжалованию данного судебного решения в установленном порядке. И по большому счету очень рассчитываем на вашу поддержку в урегулировании этого вопроса", - заявил Гуцан.

Вилла на берегу Босфора была приобретена российским посольством в 1886 году. Сделка была заключена на имя российского дипломата Николая Свечина, который выступал от имени государства. С тех пор вилла использовалась для дипломатических целей.

В 2008 году Минфин Турции подал иск об аннулировании регистрации и переоформлении права собственности на виллу, так как посчитал, что эта недвижимость должна принадлежать государству.

Стамбул Александр Гуцан Тарабья Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Дума приняла закон о корректировке НK для обеспечения поставок топлива

 Дума приняла закон о корректировке НK для обеспечения поставок топлива

Принят закон о заморозке снижения лимита выручки на упрощенной системе налогообложения для уплаты НДС до 2029 г.

 Принят закон о заморозке снижения лимита выручки на упрощенной системе налогообложения для уплаты НДС до 2029 г.

"Напитки вместе" подали иск к "АБ ИнБев Эфес Украина" почти на 3 млрд руб.

В Кремле заверили в готовности всегда помогать Белоруссии в отражении любых угроз

 В Кремле заверили в готовности всегда помогать Белоруссии в отражении любых угроз

Электроснабжение нарушено на востоке и юго-востоке Крыма

Песков заявил, что руководство Украины должно быть привлечено к ответственности

За два месяца задержаны 128 нелегальных "оружейников" в 53 регионах РФ

В Кремле заявили, что вопрос переноса выборов в Госдуму не обсуждается

 В Кремле заявили, что вопрос переноса выборов в Госдуму не обсуждается

"Примаковские чтения": зерна надежды на Ближнем Востоке

В ЕГЭ по обществознанию будут внесены изменения через два года

 В ЕГЭ по обществознанию будут внесены изменения через два года
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10080 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2811 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов