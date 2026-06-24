Россия обжалует решение суда Стамбула о праве собственности на виллу Тарабья

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Генпрокурор Александр Гуцан заявил, что Россия намерена обжаловать решение суда в Стамбуле об отказе в установлении права собственности РФ на историческую виллу Тарабья.

"Она (вилла) приобретена в XIX веке за счет российской казны исключительно для государственных нужд и более 130 лет использовалась нашей дипломатической миссией", - сказал Гуцан в ходе встречи с главой Минюста Турции Акыном Гюрлеком.

Генпрокурор РФ отметил, что в минувшем мае суд в Стамбуле отказал в удовлетворении заявления об установлении права собственности Российской Федерации на этот объект.

"В настоящее время Российская Федерация готовится к обжалованию данного судебного решения в установленном порядке. И по большому счету очень рассчитываем на вашу поддержку в урегулировании этого вопроса", - заявил Гуцан.

Вилла на берегу Босфора была приобретена российским посольством в 1886 году. Сделка была заключена на имя российского дипломата Николая Свечина, который выступал от имени государства. С тех пор вилла использовалась для дипломатических целей.

В 2008 году Минфин Турции подал иск об аннулировании регистрации и переоформлении права собственности на виллу, так как посчитал, что эта недвижимость должна принадлежать государству.