"Напитки вместе" подали иск к "АБ ИнБев Эфес Украина" почти на 3 млрд руб.

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Компания "Напитки вместе" (коммерческое название АО "АБ ИнБев Эфес"), ведущая пивоваренная компания РФ, подала иск к АО "АБ ИнБев Эфес Украина" на сумму почти 3 млрд рублей, сообщается в картотеке арбитражного суда Московской области.

Иск пока не принят к производству, дата рассмотрения не назначена.

В российской компании эту информацию не комментируют.

AB InBev Efes была создана в 2018 году в результате объединения бизнеса турецкой Anadolu Efes и бельгийской Anheuser-Busch InBev в России и на Украине. Юридическое объединение российских компаний было завершено в марте 2019 года в форме присоединения АО "Пивоварня Москва-Эфес" к АО "Сан ИнБев", которое было переименовано в АО "АБ ИнБев Эфес".

В конце 2024 года указом президента РФ (от 30 декабря, №1131) компания "АБ ИнБев Эфес" была передана во временное управление АО "Группа компаний "Вместе" (зарегистрировано в Москве в августе 2024 года).

У компании в РФ 11 пивоваренных заводов и три солодовенных комплекса.

"АБ ИнБев Эфес Украина" является лидером на украинском рынке пива.