Четыре формы досрочного голосования смогут применяться на сентябрьских выборах в некоторых регионах РФ

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - ЦИК РФ утвердил положение об особенностях подготовки и проведения выборов депутатов Госдумы девятого созыва и совмещенных с ними выборов в период действия военного положения на части территории РФ.

"Принятие подобных актов не является чем-то новым и экспериментальным, а напротив зарекомендовало себя как эффективный и качественный инструмент в достижении целей обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, реализации и защиты избирательных прав при проведении выборов на территориях субъектов РФ, в которых введено военное положение, а также ряда иных регионов, в которых указом президента РФ введен средний уровень реагирования", - сказал зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев на заседании комиссии в среду.

По его словам, такие особенности применялись при проведении выборов президента РФ и при проведении региональных и муниципальных выборов, в том числе на территории Курской области.

В частности, положение предусматривает возможность проведения досрочного голосования с использованием четырех форм голосования, а также возможность проведения досрочного голосования в различных местах и в течение нескольких дней во избежание массового скопления людей.

Кроме того, положение устанавливает особые подходы к порядку формирования участковых избирательных комиссий, в том числе оперативное назначение в состав комиссий лиц, не входящих в резерв составов участковых комиссий; определяет особые подходы в вопросах осуществления фото- и (или) видеосъемки.

В случае возникновения угрозы для безопасности избирателей и членов УИК соответствующие действия приостанавливаются, а бюллетени и имеющаяся избирательная документация участковой комиссии незамедлительно доставляется в помещение территориальной избирательной комиссии или другое безопасное (резервное) помещение, сообщили в ЦИК.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней подряд - с 18 по 20 сентября; соответствующее решение ранее принято членами ЦИК на заседании комиссии.