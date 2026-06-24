Военные РФ нанесли удар по центру беспилотных систем сил специальных операций ВСУ

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар по центру беспилотных систем сил специальных операций ВСУ, в течение суток также поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, сообщили в среду в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение центру беспилотных систем сил специальных операций ВСУ, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам боеприпасов и хранилищам горючего, используемым ВСУ", - говорится в сообщении министерства.

В ведомстве сообщили, что за сутки поражены цеха производства и хранения беспилотников ВСУ дальнего действия, места их запуска, а также пункты временной дислокации подразделений украинской армии в 143 районах.