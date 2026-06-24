Минобороны РФ сообщило о поражении в Константиновке разрозненных групп ВСУ

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые подразделения "Южной" группировки войск продолжили наступление в юго-западной части города.

Как сообщили в Минобороны РФ, идет уничтожение разрозненных групп противника и одиночных военнослужащих ВСУ.

"За сутки освобождено 114 зданий. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, бронеавтомобиль, 13 автомобилей, два квадроцикла, три артиллерийских орудия, 21 наземный робототехнический комплекс и 21 пункт управления беспилотными летательными аппаратами",- сообщили военные.