В РФ сообщили о серии ударов по объектам ж/д инфраструктуры в Харьковской области

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли серию ударов дронами "Герань" по объектам железнодорожной инфраструктуры Украины в Харьковской области, сообщило в среду министерство обороны РФ.

"Средствами объективного контроля зафиксированы разрушения объектов железнодорожной сети, а также повреждения складских помещений и линий электропередачи", - заявили в ведомстве.

"Беспилотниками поражены железнодорожные локомотивы, используемые для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ в районе н.п. Лозовая Харьковской области", - сообщили в министерстве.