Лавров заявил, что Россия не будет размениваться на временные решения по Украине

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Россия не будет размениваться на временные решения для урегулирования ситуации на Украине и, тем более, не будет принимать ультиматумы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Для России вопрос имеет принципиальный характер и размениваться на какие-то временные, промежуточные решения, а уже тем более - принимать продиктованные кем-то ультиматумы, мы не будем", - сказал Лавров, выступая на "Примаковских чтениях".

По словам министра, Россия сохраняет приверженность договоренностям, достигнутым в ходе российско-американского саммита на Аляске в августе 2025 года.

"Мы сохраняем приверженность этим пониманием. Их автором по большому счету была американская сторона, а президент (РФ Владимир) Путин лишь дал свое согласие на озвученные нам предложения, прежде всего после того, как тщательно их проработал", - сказал Лавров.