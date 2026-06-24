Лавров сообщил о контактах РФ с представителями ЕС и приезде переговорщиков из Парижа и Лондона

По его словам, если у Европы появится что-то конструктивное, то российская сторона готова послушать

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - У российской стороны были контакты с представителями Евросоюза, в Москву также приезжали переговорщики из Франции и Великобритании, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Были контакты", - сказал Лавров, выступая на "Примаковских чтениях".

Он отметил, что "президент (Франции Эммануэль) Макрон публично отчитал (председателя Евросовета) Антониу Кошту за то, что его сотрудник дважды контактировал с представителями в Москве, и сказал, что это неприемлемо, что надо всем вместе собираться и решать".

"Лицемерие. Потому что сам президент Макрон направлял гонцов, их принимали. Равно, как и были гонцы из Лондона", - заявил министр, подчеркнув, что "мы никогда не отказываемся от просьб приехать и поговорить".

"Но то, что мы знаем цену этим разговорам, - это тоже факт", - отметил глава МИД РФ.

Лавров также заявил, что "если у Европы вдруг появится что-то действительно конструктивное, все-таки сейчас какие-то новые люди к власти приходят в отдельных странах, то, наверное, мы будем готовы послушать".

"И, когда послушаем, будем делать вывод, годится это или не годится", - заявил глава МИД РФ, добавив, что "полагаться хоть в чем-то на обещания или ожидания Европы мы уже просто не имеем права".