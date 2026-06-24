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Генпрокурор заявил, что в России права иностранных инвесторов защищены

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Генпрокурор Александр Гуцан заявил об обеспечении действенной государственной защиты прав иностранных инвесторов в России. Он сказал это на встрече с главой Минюста Турции Акыном Гюрлеком.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что в условиях масштабных взаимных инвестиций между нашими странами права зарубежных инвесторов в России обеспечиваются действенной государственной защитой". "Важную роль в этом процессе играют органы прокуратуры", - отметил Гуцан.

По его словам, надзорное ведомство готово развивать сотрудничество по защите добросовестного бизнеса от любых противоправных действий.

На встрече была подписана третья программа сотрудничества между ведомствами.

"Предусмотренные в ней мероприятия нацелены на синхронизацию правовых подходов к отдельным вопросам экстрадиции, предметный анализ законодательного регулирования применения искусственного интеллекта", - сказал Гуцан.

Минюст Александр Гуцан Турция Генпрокуратура
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