Владелец кафе задержан в волгоградском Камышине после массового отравления посетителей

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Задержан владелец кафе в Камышине Волгоградской области, где в середине июня отравились несколько человек, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

В середине июня в Камышине местные жители начали обращаться в больницу с признаками острого отравления после употребления продукции одного из заведений общепита. По данным Роспотребнадзора, у восьми пострадавших выявлен сальмонеллез. Источником заболевания стали суши и роллы, приготовленные с нарушением санитарных норм.

При проверке кафе "ЕвроАзия" специалисты выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Деятельность заведения приостановлена с 11 июня на 60 дней.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).