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Домашний арест зампреда ВЭБа Довлатова продлен до 27 августа

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы по ходатайству следствия продлил в среду домашний арест члену совета директоров АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики", заместителю председателя ВЭБ.РФ Артему Довлатову до 27 августа , передает корреспондент "Интерфакса".

"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить срок домашнего ареста Довлатова до 27 августа 2026 года", - огласил решение судья.

По ходатайству защиты судебное заседание прошло в закрытом режиме.

Довлатову вменяется ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Это обвинение предусматривает наказание до 10 лет колонии с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Подробности дела не известны.

Согласно открытым данным, Довлатов с декабря 2020 года работает заместителем председателя ВЭБ.РФ и возглавляет Фонд развития Дальнего Востока и Арктики. В феврале 2021 года назначен заместителем председателя - членом правления ВЭБ.РФ.

АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" Артем Довлатов
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