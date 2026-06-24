Николай Патрушев отметил попытки Запада ослабить суверенитет России в Арктике

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Страны Запада, стремясь обеспечить себе доступ к логистическим маршрутам и сырьевым ресурсам, пытаются ослабить суверенитет России в Арктике, заявил на совещании по безопасности в Арктической зоне России помощник президента, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

"Арктика в настоящее время превращается в арену острого соперничества ведущих мировых держав", - отметил он.

"Страны коллективного Запада, стремясь обеспечить себе беспрепятственный доступ к логистическим маршрутам и сырьевым ресурсам, предпринимают целенаправленные попытки изменения в свою пользу баланса сил в данном районе Мирового океана и ослабления суверенитета Российской Федерации над ее Арктической зоной", - подчеркнул Патрушев.