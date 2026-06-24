Медведев назвал военные базы Запада в чужих странах фактором роста напряженности

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Размещение на чужих территориях военных баз государств коллективного Запада противоречит резолюции Генассамблеи ООН 3314 и уставу ООН и провоцирует международную и региональную напряженность, заявил на ПМЮФ зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

"Серьезным фактором, который расшатывает систему коллективной безопасности и подрывает суверенитет государств, стало размещение на чужих территориях военных баз государств коллективного Запада. Они, прямо скажем, провоцируют международную и региональную напряженность", - сказал он.

По его словам, нужно разработать конкретные правовые механизмы, направленные на демонтаж системы иностранного военного присутствия.

Он также заявил, что предоставление своей территории для совершения акта агрессии подпадает под определение агрессии в резолюции ГА ООН 3314 и прямо противоречит пункту 4 статьи 2 устава ООН.

Медведев добавил, что такие базы практически не дают никакой защиты стране, где они расположены.