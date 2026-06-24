Поиск

Медведев назвал военные базы Запада в чужих странах фактором роста напряженности

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Размещение на чужих территориях военных баз государств коллективного Запада противоречит резолюции Генассамблеи ООН 3314 и уставу ООН и провоцирует международную и региональную напряженность, заявил на ПМЮФ зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

"Серьезным фактором, который расшатывает систему коллективной безопасности и подрывает суверенитет государств, стало размещение на чужих территориях военных баз государств коллективного Запада. Они, прямо скажем, провоцируют международную и региональную напряженность", - сказал он.

По его словам, нужно разработать конкретные правовые механизмы, направленные на демонтаж системы иностранного военного присутствия.

Он также заявил, что предоставление своей территории для совершения акта агрессии подпадает под определение агрессии в резолюции ГА ООН 3314 и прямо противоречит пункту 4 статьи 2 устава ООН.

Медведев добавил, что такие базы практически не дают никакой защиты стране, где они расположены.

ГА ООН Дмитрий Медведев Запад ООН Совбез
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Средства юрлиц в российских банках в мае выросли на существенные 2,9%

В Славянском районе Кубани при обработке полей разбился вертолет Ми-2

Зампред "Яблока" Круглов получил 7 лет за фейки об армии

Глава Росимущества оценил доходы бюджета от приватизации-2026 в минимум 300 млрд рублей

 Глава Росимущества оценил доходы бюджета от приватизации-2026 в минимум 300 млрд рублей

Регионы со значимыми сезонными и природными факторами будут получать топливо приоритетно

 Регионы со значимыми сезонными и природными факторами будут получать топливо приоритетно

Путин осматривает образцы новой авиатехники - самолеты Ил-114-300, SJ-100 и МС-21

 Путин осматривает образцы новой авиатехники - самолеты Ил-114-300, SJ-100 и МС-21

Разрыв в баллах ЕГЭ между бюджетными и платными местами в вузах достиг 42 баллов

 Разрыв в баллах ЕГЭ между бюджетными и платными местами в вузах достиг 42 баллов

В России в июне бронирования отелей снизились на 16%

Российский рынок безалкогольных напитков в 2026 году начал сокращаться

Лавров заявил о требовании от Москвы новых уступок после Анкориджа
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10081 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2812 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов