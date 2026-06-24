Медведев предложил требовать от стран Запада репараций за ущерб от колониальных практик

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что страны мирового большинства должны потребовать от Запада репарации за ущерб от колониальной и неоколониальной политики.

"Важным шагом для защиты интересов мирового большинства является то, чтобы потребовать от стран Запада - такая возможность есть - репарации за колоссальный ущерб от колониальных и неоколониальных практик, со времен великих географических открытий. Казалось бы, это было очень давно, но, тем не менее, важно обеспечить всем народам равный доступ к экономическим возможностям и ресурсам, а также полномочия для принятия решений", - сказал Медведев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

Он выразил уверенность, что "решительные действия нашей страны по борьбе с киевским режимом, а также его покровителями уже стали своего рода прецедентом и показали всему миру несостоятельность и слабость неоколониального меньшинства".

Зампред Совбеза РФ также обратил внимание на то, что "колоссальные ресурсы Запада оттянуты на военную, экономическую и политическую борьбу против России". "Но для всех народов глобального Юга и Востока, которые хотят освободиться от неоколониального гнета, наступил из-за этого и для этого самый подходящий момент", - сказал Медведев.

Он отметил, что здесь первопроходцами выступают страны Карибского сообщества, Африканского союза. "Мы готовы активно поддерживать их начинания, связанные с требованиями репараций и компенсаций от бывших метрополий. Россия к такой поддержке готова. А когда наши оппоненты пытаются спрятаться за дежурный довод - мол, по международному праву недопустимо придавать обратную силу такого рода действиям - это лукавая позиция. Мы понимаем, что ретроактивные действия возможны в любой области права", - сказал он.

"Ущемление прав колонизированных народов длилось много веков, а значит, у бывших метрополий нет ни юридического, ни морального основания уклоняться от такого рода репарационного правосудия. (...) В наших силах исправить эту несправедливость и перейти от деклараций к современному равноправию", - заключил Медведев, предложив "закрепить колониализм в качестве отдельного состава преступления против человечности". "Такая мера позволит установить ответственность стран Запада за эксплуатацию порабощенных народов", - отметил он.