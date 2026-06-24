Минобороны РФ сообщило об ударе по электроподстанции в Николаевской области

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что ударным БПЛА "Герань-2" нанесен удар по электроподстанции 110кВ в населенном пункте Казанка Николаевской области.

"В результате удара были обесточены промышленные объекты и предприятия, работавшие в интересах вооруженных формирований Украины", - заявили в военном ведомстве в среду.

"ВС РФ продолжают поражать объекты по элементам критической инфраструктуры ВСУ, которые обеспечивают энергией предприятия, обслуживающие ВПК", - сообщили российские военные.

Минобороны РФ опубликовало кадры удара.