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Житель Калуги получил восемь лет за подготовку поджога сотовой вышки

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд признал 46-летнего жителя Калуги виновным в подготовке к поджогу вышки сотовой связи, сообщает пресс-служба прокуратуры Калужской области.

Его приговорили к восьми годам лишения свободы, три из которых он проведет в тюрьме, а остальные - в колонии строгого режима.

"Преступление не было доведено до конца, поскольку мужчина был задержан сотрудниками регионального УФСБ. Большую помощь в предотвращении террористического акта оказали местные жители, которые заметили подозрительного мужчину и вызвали сотрудников правоохранительных органов", - отметила прокуратура.

Подсудимому вменили ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК (подготовка к совершению теракта).

У осужденного было конфисковано имущество, в том числе автомобиль Volkswagen Passat, на котором он приехал к месту поджога.

Volkswagen Калужская область Калуга
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