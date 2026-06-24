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Адвокатские палаты всех регионов заключили соглашения с аппаратами детских омбудсменов

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Во всех 89 регионах России региональные адвокатские палаты заключили соглашения о взаимодействии с аппаратами уполномоченных по правам ребенка, сообщили в Федеральной Палате адвокатов.

"Это означает, что семьи и дети независимо от места проживания смогут получать необходимую правовую поддержку в рамках единого подхода к защите их прав", - заявила на ПМЮФ советник ФПА Майя Шевцова.

Она представила первые результаты реализации соглашений в регионах, включая развитие механизмов ранней правовой помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, повышение доступности квалифицированной юридической помощи и совершенствование межведомственного взаимодействия в интересах защиты прав детей.

Шевцова отметила, что достигнутый результат стал возможен благодаря совместной работе ФПА России, региональных адвокатских палат и аппарата уполномоченного при президенте по правам ребенка.

Президент ФПА Светлана Володина подчеркнула, что адвокатура много лет защищает права детей на условиях интеллектуального волонтерства. В союзе с аппаратом уполномоченного по правам ребенка эта работа станет системной и более эффективной.

"Со своей стороны мы обязательно будем поощрять коллег, активно участвующих в помощи несовершеннолетним и их родителям, поэтому прошу президентов палат делиться результатами этой деятельности. Мы обязаны говорить адвокатам "спасибо", и государство тоже должно замечать нашу социальную активность", - сказал Володина.

ФПА Светлана Володина Майя Шевцова
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