В Калужской области уничтожено 25 беспилотников в течение дня

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о нейтрализации еще 11 украинских БПЛА в течение дня.

"В течение дня силами ПВО уничтожены еще 11 БПЛА над территориями Дзержинского, Думиничского, Жиздринского, Жуковского, Перемышльского, Сухиничского и Тарусского муниципальных округов", - написал он в своем канале в Мах.

Глава региона добавил, что, предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Ранее Шапша сообщал о ликвидации 14 БПЛА.