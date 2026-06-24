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Спикер парламента Грузии назвал принятую ПАСЕ резолюцию антигрузинской

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал антигрузинской принятую в среду резолюцию Парламентской ассамблеей Совета Европы о функционировании демократических институтов в республике, в документе содержится призыв отозвать ряд принятых законов, прекратить преследование оппозиции и освободить из заключения "политзаключенных" в их числе бывшего президента Михаила Саакашвили.

"Аналогичные резолюции не раз принимались ПАСЕ и Европарламентом (ЕП), которые являются одной и той же институцией и управляются одними и теми же политическими группами, входящими в Европейскую народную партию, членами которой является и партия Саакашвили "Единое национальное движение", - сказал Папуашвили в эфире телекомпании "Рустави 2".

По его словам, подходы ПАСЕ и ЕП являются "антигрузинскими, так как эти организации не признают суверенитет Грузии".

"Конкретно, ПАСЕ не признало волю грузинского народа, избравшего в 2024 году на парламентских выборах правящую партию "Грузинская мечта" и потребовала проведения новых выборов, после чего полтора года назад наша делегация приостановила членство в этой организации", - пояснил Папуашвили.

Он подчеркнул, что пока ПАСЕ и ЕП не признают суверенитет Грузии "диалога с ними не будет".

"Нас успокаивает то, что словам депутатов этих организаций нет никакой цены не только у нас, но и в Еврокомиссии и в странах, которые они представляют", - резюмировал Папуашвили.

ПАСЕ Шалва Папуашвили Грузинская мечта
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