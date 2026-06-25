Правительство РФ рассмотрит вопрос пенсионного обеспечения граждан, проживающих в ДНР и ЛНР

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ обсудит в четверг проект распоряжения о пенсионном обеспечении граждан в новых регионах, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Так, в релизе к заседанию кабинета министров значится пункт: О внесении изменений в распоряжение правительства Российской Федерации от 22 января 2026 года №62-р

"Проект распоряжения направлен на финансовое обеспечение расходов, связанных с пенсионным обеспечением граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей", - говорится в сообщении.