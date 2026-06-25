Правительство обсудит привлечение к ответственности за нарушения требований услуг связи иностранцам

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ рассмотрит на заседании в четверг проект поправок, направленный на возможность привлечения к уголовной ответственности за нарушение требований к оказанию услуг подвижной радиотелефонной связи иностранцам.

В релизе к заседанию, распространенном пресс-службой кабинета министров, значится пункт: О проекте поправок правительства Российской Федерации к проекту федерального закона №1120723-8 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации".

"Проект поправок направлен на установление возможности привлечения к уголовной ответственности за нарушение требований к оказанию услуг подвижной радиотелефонной связи иностранному гражданину и лицу без гражданства", - говорится в сообщении.