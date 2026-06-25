Возможное местонахождение пропавшего вертолета проверяют в Приморье

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Помехи в радиосигнале, которые могут указывать на местонахождение пропавшего ранее вертолета с двумя людьми на борту, проверяют в Приморском крае, на поиски в Тернейский округ уже отправились силы и средства МЧС России, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС.

"Вчера в ходе проведения воздушной разведки в 12 километрах северо-западнее н.п. Светлая были зафиксированы помехи в радиосигнале, которые указывают на возможное местонахождение пропавшего вертолета", - говорится в сообщении.

По решению координатора поисково-спасательных работ Дальневосточного МТУ Росавиации для авиамониторинга в округ отправили вертолет Ми-8 МЧС России из Хабаровска. Также на место доставляют спасателей Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, отправились и две наземные группировки спасателей из Находки и населенного пункта Рудная Пристань. В готовности вылететь также находится Ми-8 МЧС России со спасателями на борту во Владивостоке.

Вертолет Robinson R44 пропал в минувшее воскресенье по пути из поселка Терней в село Единка Тернейского района. Экипаж выполнял лесоавиационные работы. На борту находятся пилот и летчик-наблюдатель, которые не вышли в назначенное время на связь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц).

Как сообщалось, пропавший вертолет Robinson (регистрационный номер RA-07425) принадлежит организации, которая три дня назад освободилась от введенных Росавиацией ограничений, - авиакомпании "Гранат". Ограничения на выполнение коммерческих воздушных перевозок действовали с конца марта этого года из-за нарушений, найденных в ходе обязательного профилактического визита специалистов Ространснадзора на производственную базу эксплуатанта в городе Артем (Приморский край).