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Россия в мае снизила выпуск минудобрений на 4%

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Россия в мае снизила производство минеральных удобрений на 4% к аналогичному месяцу прошлого года - до 5,44 млн тонн, сообщается в материалах Росстата.

Выпуск азотных удобрений упал на 9%, как и производство основного сырья - аммиака (до 2,26 млн тонн и 1,5 млн тонн соответственно).

Производство калийных удобрений в мае составило 1,51 млн тонн, фосфорных и сложных - 1,67 млн тонн (оба показателя остались на прошлогоднем уровне).

Выпуск технической газовой серы (используется для выпуска серной кислоты в процессе производства фосфорных удобрений) составил 236 тыс. тонн - на 48% меньше, чем в мае 2025 года.

За январь-май 2026 года российские предприятия произвели 27,6 млн тонн минудобрений (-2,5% год к году), 7,6 млн тонн аммиака (-7,5%), 1,75 млн тонн технической газовой серы (-19%).

Росстат
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