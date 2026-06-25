Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,7%

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже в четверг демонстрирует умеренный рост в рамках коррекции после почти 4%-го падения накануне; участники рынка продолжают отыгрывать довольно "жесткие" итоги июньского заседания ЦБ РФ, оценивают опубликованную накануне новую порцию инфляционной статистики, а также геополитическую ситуацию, сложившуюся как вокруг украинского конфликта, так и на Ближнем Востоке.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2258,49 пункта (+0,67%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 1,3%.

Подорожали акции "ММК" (+1,3%), "Группы компаний ПИК" (+1,3%), "Норникеля" (+1,2%), "Полюса" (+1,2%), "Северстали" (+1,1%), "Интер РАО" (+1,1%), Сбербанка (+1%), "Русала" (+1%), "ФосАгро" (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,8%), "Т-Технологии" (+0,8%), "Газпрома" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,7%), "МТС" (+0,7%), ВТБ (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "НЛМК" (+0,6%), АФК "Система" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,5%), "Роснефти" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), МКПАО "ВК" (+0,5%), МКПАО "Яндекс" (+0,4%), "Корпоративного центра ИКС 5" (+0,3%), "префы" Сбербанка (+0,9%) и "Сургутнефтегаза" (+0,2%).

Подешевели акции МКПАО "Хэдхантер" (-0,3%).

Индекс МосБиржи завершил основные торги среды ниже 2245 пунктов, а в течение сессии падал до минимума с 27 февраля 2023 года.

Инфляция в РФ с 16 по 22 июня составила 0,25% после 0,15% c 9 по 15 июня, 0,20% со 2 по 8 июня, 0,15% с 26 мая по 1 июня, 0,07% с 19 по 25 мая, сообщил в среду вечером Росстат. Основной причиной значительного ускорения недельной инфляции стал скачок цен на бензин на 3,0% и дизельное топливо на 2,7%. Исходя из данных за 22 дня июня этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 22 июня ускорилась до 5,85% с 5,63% на 15 июня (5,31% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики.

Банк России на заседании 19 июня принял решение снизить ключевую ставку с 14,5% до 14,25% годовых. Большинство аналитиков предполагали, что ЦБ продолжит движение стандартным для текущего цикла снижения шагом в 50 базисных пунктов, хотя некоторые эксперты и допускали более скромный шаг. Объясняя свое решение, регулятор в заявлении сделал акцент на возросшем давлении со стороны бюджета и проинфляционных рисках из-за временного снижения производства топлива. Кроме того, он впервые за последнее время отметил замедление снижения напряженности на рынке труда.

Сделав осторожный шаг в снижении ставки, ЦБ в итоге сохранил неизменным мягкий сигнал на будущее. "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий", - сказано в релизе.

Федеральная антимонопольная служба РФ рекомендовала профильным ассоциациям и союзам на топливном рынке соблюдать принципы ответственного ценообразования на нефтепродукты, говорится в сообщении ведомства. Соответствующее письмо служба направила в адрес 26 объединений, которые занимаются реализацией нефтепродуктов. "ФАС России напомнила о недопущении необоснованного роста цен на бензин и дизтопливо в мелкооптовом (реализация топлива с нефтебаз, нефтехранилищ) и розничном (АЗС) сегментах рынка", - подчеркивается в сообщении пресс-службы ведомства.

Кроме того, в настоящее время на основании полученных материалов и публикаций в СМИ антимонопольная служба проводит анализ ценообразования у хозяйствующих субъектов в мелкооптовом сегменте, которые реализовывали топливо независимым АЗС и аграриям, отметила ФАС.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду с разнонаправленными изменениями, рынок оценивал статданные и перспективы повышения ставки в США, а также ждал отчетности Micron Technologies. Между тем в среду стало известно, что продажи новых домов в Штатах в мае упали на 7,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 580 тыс. в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем прогнозировали майские продажи на уровне 640 тыс. домов.

В центре внимания инвесторов остается денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы. На прошлой неделе Федрезерв ожидаемо сохранил базовую процентную ставку в диапазоне 3,5-3,75% годовых, при этом новый глава регулятора Кевин Уорш подчеркнул важность восстановления ценовой стабильности в США. Теперь трейдеры оценивают вероятность повышения ключевой ставки на 25 базисных пунктов в сентябре примерно в 70%, тогда как неделей ранее оценивали такую возможность в 29%, по данным CME ⁠FedWatch.

В четверг будет опубликован майский доклад о расходах и доходах американцев, в который входит ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый ФРС. Эти данные помогут участникам рынка скорректировать прогнозы относительно дальнейшей траектории ставки в США.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в четверг утром демонстрирует умеренный рост (+0,5%), что говорит о вероятном улучшении настроений на фондовых биржах США 25 июня.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в четверг наблюдается смешанная динамика акций. Так, фондовые индикаторы материкового Китая, Японии и Южной Кореи подрастают на 1,6-5,5%, в то время как индексы Австралии и Гонконга снижаются на 0,4-1,4%.

В свою очередь мировые цены на нефть 25 июня утром продолжают снижаться, отыгрывая наступившее перемирие на Ближнем Востоке после подписания США и Ираном меморандума о начале урегулирования ближневосточного конфликта. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск опустилась на 1,53%, до $72,61 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 1,34%, до $69,4 за баррель.

Свыше 70 судов прошли за последние сутки через Ормузский пролив, заявил в среду министр энергетики США Крис Райт. "За минувшие 24 часа 72 судна с 20 млн баррелей нефти прошли через Ормузский пролив", - написал он в соцсети Х. Райт отметил, что таким образом "в полной мере восстановлена та интенсивность передвижения через пролив, которая была до конфликта".

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп назвал обстановку на маршруте хорошей. "У нас все очень хорошо с Ормузским проливом, вчера мы получили больше нефти, чем через него когда-либо проходило (...). Пролив полностью открыт", - заявил он журналистам в Белом доме в понедельник.