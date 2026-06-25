Перед Крымским мостом в очередях на досмотр ждут 1053 машины

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту с обеих сторон ждут 1053 автомобиля, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"09:00. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 250 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 730 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Ожидание в очереди со стороны Тамани оценивается в час, со стороны Керчи - в три часа.