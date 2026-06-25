Поиск

Перед Крымским мостом в очередях на досмотр ждут 1053 машины

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту с обеих сторон ждут 1053 автомобиля, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"09:00. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 250 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 730 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Ожидание в очереди со стороны Тамани оценивается в час, со стороны Керчи - в три часа.

Тамань Керчь Крымский мост
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Количество поездов в сообщении с Крымом сократят вдвое

В Брянской области в результате атак погибли два человека и четверо ранены

Сбербанк снизит ставки по рыночной ипотеке

 Сбербанк снизит ставки по рыночной ипотеке

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в здании суда в ДНР

В российский МИД вызвали посла Румынии

В Крыму в результате ночных атак два человека погибли и два пострадали

Открыты аэропорты Ярославля, Калуги, московские Внуково, Домодедово и Жуковский

Полтавская нефтебаза загорелась в Краснодарском крае после падения обломков БПЛА

Электроснабжение в Севастополе восстановлено

Рютте считает необходимым пополнение арсеналов НАТО
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10093 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2824 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов